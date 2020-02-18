2020-02-18T08:57:16+03:00
Общество

Ноябрьские школьники выбирают будущую профессию в VR-шлеме

«Лаборатория профессиональных проб» помогает подросткам понять, к чему лежит душа
Анна Полякова
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Ноябрьские школьники выбирают будущую профессию в специальной лаборатории Фото: Администрация НоябрьскаНоябрьские школьники выбирают будущую профессию в специальной лаборатории Фото: Администрация Ноябрьска
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Ноябрьским школьникам будущую профессию помогают выбрать VR-технологии. В Центре активного отдыха реализуют проект «Лаборатория профессиональных проб». Именно здесь молодым людям 14-17 лет помогают понять, к чему у них лежит душа, чтобы в будущем стать успешными, сообщает администрация Ноябрьска.

В работе по профориентации здесь используют технологии будущего, например, очки виртуальной реальности. В «Лаборатория профессиональных проб» считают, что это идеальный способ определить, какой вид деятельности человеку ближе всего. Каждый, кто стоит перед будущим выбором может познавать мир профессий и с головой погрузиться в работу.

Подросток надевает VR-шлем, и вот он уже хирург в операционной, автомеханик, продавец-кассир в супермаркете, офис-менеджер или сотрудник ресторана быстрого питания. Джойстики позволяют выполнять виртуальными руками любые сложные действия.

Теперь это безграничное виртуальное пространство доступно молодёжи Ноябрьска. Для ноябрьских школьников уже провели первые экскурсии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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