2020-02-18T08:32:40+03:00
Общество

Предприниматели Ноябрьска назвали пять проблем бизнеса

Задачи призван решить муниципальный инвестсовет
Анна Полякова
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Предприниматели Ноябрьска назвали пять проблем бизнеса Фото: yanao.ruПредприниматели Ноябрьска назвали пять проблем бизнеса Фото: yanao.ru
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В Ноябрьске состоялось первое заседание инвестиционного совета в новом формате. В ходе него предприниматели назвали пять проблем бизнеса, которые предстоит решить. В списке нелегальный бизнес, недоступность земельных участков, неналаженное взаимодействие с государственными органами и дефицит квалифицированных кадров. Также много вопросов – к работе ЕРИЦ и ресурсоснабжающих организаций.

Правительство региона переформатирует работу муниципальных инвестсоветов по всему округу. В них расширяется представительство бизнеса. Ежегодно состав будет меняться.

В течение года власти муниципалитета при поддержке предпринимателей и экспертов должны принять меры по решению этих вопросов. Через год глава отчитается о проделанной работе на заседании окружного инвестсовета под председательством губернатора.

- На Ямале у бизнеса большие перспективы. Это связано и с возможностью участия в крупных инфраструктурных и энергетических проектах, и с высокой покупательской способностью наших жителей, которые сейчас тратят деньги в других регионах из-за отсутствия качественных товаров и услуг. Наша задача – снять существующие ограничения. Для этого и нужны инвестсоветы – площадки для открытого диалога, – сказал заместитель губернатора Ямала Александр Калинин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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