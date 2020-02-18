2020-02-18T08:18:51+03:00
Происшествия

В Яр-Сале автомобиль сбил мальчика на обочине

Ребенок получил травму
Анна Полякова
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В Яр-Сале автомобиль сбил мальчика на обочине Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Яр-Сале автомобиль сбил мальчика на обочине Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В селе Яр-Сале Ямальского района семилетний мальчик попал под колеса автомобиля. Авария произошла 17 февраля в 16.40 в квартале Полярный.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель автомобиля «VAZ» сбил несовершеннолетнего пешехода, который находился на краю проезжей части. В результате ДТП мальчик получил травму.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых один человек погиб и два травмированы. С начала 2020 года в 841 зарегистрированном ДТП, погибли десять человек и 65 травмированы, в их числе пять детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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