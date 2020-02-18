2020-02-18T07:08:13+03:00
Происшествия

Новоуренгоец лишился свободы за полтора грамма «синтетики»

Рецидивиста отправили в колонию строгого режима на 3 года 5 месяцев
Анна Полякова
Поделиться:
Новоуренгоец лишился свободы за полтора грамма «синтетики»Новоуренгоец лишился свободы за полтора грамма «синтетики»Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Жителя Нового Уренгоя привлекли к ответственности за незаконное хранение наркотиков. Суд признал 40-летнего рецидивиста виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 5 месяцев колонии строгого режима.

Ранее судимого ямальца задержали 17 июня 2019 года около жилого дома во время оперативно-розыскных мероприятий по установлению причастных к незаконному обороту наркотиков. При личном досмотре у него изъяли сверток с порошкообразным веществом.

Эксперты подтвердили подозрения полицейских, изъятое вещество оказалось наркотическим средством синтетического происхождения массой 1,51 грамм. Мужчина пояснил, что наркотики он приобрел для личного потребления. Его судили по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде мужчина во время пьянки пытался зарезать хозяина квартиры
Надымские поселения могут объединить в муниципальный округ
Ямалец палкой выбивал из свидетеля «удобные» показания
Ноябрьские школьники выбирают будущую профессию в VR-шлеме
Предприниматели Ноябрьска назвали пять проблем бизнеса
В Яр-Сале автомобиль сбил мальчика на обочине
Зимник Надым-Салехард закрыли из-за метели
Новоуренгоец лишился свободы за полтора грамма «синтетики»
В Салехарде начали подготовку к празднованию Дня Победы
Погода на Ямале 18 февраля: снег и сильный ветер
В Губкинском отремонтируют один из первых детсадов города
В ЯНАО обсудили законопроект о запрете на продажу детям зажигалок
На Ямале наказали капитана «Метеора», посадившего судно на мель
Под наблюдением ямальских врачей семь человек, приехавших из Китая
Глава Ямале поздравил земляков с Днём студотрядов
В восьми муниципалитетах Ямала продлили карантин по ОРВИ
Четвертый зимник Ямала не могут открыть из-за теплой зимы
Ноябряне смогут сообщить о коррупции по телефону «Горячей линии»
В Салехарде начала работу Федерация бильярдного спорта
В Салехарде ищут виновного в обрушении снега на автомобиль