Новоуренгоец лишился свободы за полтора грамма «синтетики»

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:08:13+03:00

Рецидивиста отправили в колонию строгого режима на 3 года 5 месяцев

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Жителя Нового Уренгоя привлекли к ответственности за незаконное хранение наркотиков. Суд признал 40-летнего рецидивиста виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 5 месяцев колонии строгого режима.

Ранее судимого ямальца задержали 17 июня 2019 года около жилого дома во время оперативно-розыскных мероприятий по установлению причастных к незаконному обороту наркотиков. При личном досмотре у него изъяли сверток с порошкообразным веществом.

Эксперты подтвердили подозрения полицейских, изъятое вещество оказалось наркотическим средством синтетического происхождения массой 1,51 грамм. Мужчина пояснил, что наркотики он приобрел для личного потребления. Его судили по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU