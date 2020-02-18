В Салехарде начали подготовку к празднованию Дня Победы

18 Февр. 2020 2020-02-18T06:22:28+03:00

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В Салехарде идёт крупномасштабная подготовка к проведению праздничных мероприятий посвященных празднованию Дня Победы. В этом году практически весь город станет одной площадкой. Будут организованы арт-маршруты, акции «Письмо Победы», «Свеча Памяти», «Читаем о войне» и многие другие. В праздничных мероприятиях смогут принять участие все желающие.

- В День Победы основные праздничные мероприятия пройдут на трёх площадках: у ЦКиС «Геолог», на площади Победы на улице Республики и в парке Победы на проспекте Молодёжи, именно здесь состоится митинг-реквием. Также в этот день традиционно пройдут акции «Георгиевская ленточка» и одно из самых значимых и масштабных шествий – «Бессмертный полк», - рассказала замглавы города по соцполитике Ирина Максимова.

По ее словам, ни один из ветеранов и участников Великой Отечественной войны не останется без внимания. Те, кто по состоянию здоровья и в силу возраста не могут посещать праздничные мероприятия, получат поздравления и подарки у себя дома. Два раза в неделю глава города посещает ветеранов и вручает им памятные медали к 75-летию Великой Победы.

Вместе с мэром к ветеранам приходят школьники и молодёжь, которые поют песни военных лет под гармошку или читают стихи.

- Это важно не только для ветеранов, но и для подрастающего поколения, чтобы они знали и помнили о тех событиях и о роли нашей страны в Победе, - говорит Ирина Максимова.

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ИСТОЧНИК KP.RU