18 Февр. 2020 2020-02-18T05:25:30+03:00

Погода на Ямале 18 февраля: снег и сильный ветер

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Во вторник, 18 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 5 градусов. Пасмурно, снегопад будет идти весь день. Ветер южный 8 м/с.

В Ноябрьске -7 градусов, солнечная утренняя погода после обеда сменится на пасмурную. Вечером пойдет снег. Порывы южного ветра будут достигать 15 м/с.

В Новом Уренгое -7 градусов. Пасмурно, во второй половине дня - снег. Ветер южный 16 с порывами до 22 м/с.

В Надыме -8 градусов. Пасмурно, снегопад. Южный ветер 14 м/с.

В Губкинском -7 градусов, пасмурно. Во второй половине дня –снег. Ветер южный 15 м/с, порывы – до 21 м/с.

В Тарко-Сале - 7 градусов, пасмурно. Снег пройдет рано утром и поздно вечером. Ветер южный 12 с порывами до 20 м/с.

В Муравленко -8 градусов. Пасмурно, после обеда ожидается снег. Южный ветер будет дуть со скоростью 14 м/с. Порывы могут достигать 22 м/с.

В Лабытнанги -5 градусов, пасмурно, снег разной интенсивности – в течение дня. Южный ветер 7 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU