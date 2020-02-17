В Губкинском отремонтируют один из первых детсадов города

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:46:51+03:00

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Один из лучших и старейших детсадов Ямала, открывшийся в 1996 году, отремонтируют за 10 миллионов рублей. Сегодня пять групп «Русалочки» посещают 125 ребятишек. В прошлом году здесь заменили окна, установили новое ограждение, ворота и автоматическую калитку, поработали над отмосткой и коридорами. На ремонт ушло около 7 млн рублей. В этом году выделят ещё 10 миллионов, и дел будет не меньше, заверили в администрации города.

Запанирован ремонт спортзала, бассейна, пищеблока и ремонт других вспомогательных помещений. Полностью заменят вентиляцию по всему садику.

Он оправдывает свое название. Здесь два бассейна: плавательный и дорожно-галечный - профилактика плоскостопия и закаливание. По показателям работы «Русалочка» по праву входит в число лучших детских садов округа.

Детсад «Русалочка» - это современные подходы в дошкольном образовании, забота о здоровье, дружеская атмосфера. Воспитанники детского сада вместе с педагогами и родителями стараются разобраться в законах физики, узнают, какая, кроме молока, польза от козы и как делают творог.

Ремонтные работы, которые будут выполнены в этом году, помогут дошкольному учреждению держать марку и совершенствовать образовательный процесс, не отвлекаясь на хозяйственные проблемы.

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ИСТОЧНИК KP.RU