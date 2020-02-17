17 Февр. 2020 2020-02-17T15:33:02+03:00

В ЯНАО обсудили законопроект о запрете на продажу детям зажигалок Фото: pixabay.com

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В Салехарде прошло общественное обсуждение законопроекта об ограничении продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Ямальцы хотят оградить несовершеннолетних от сниффинга - газовой токсикомании. Подростки дышат парами бытового газа, содержащегося в зажигалках или баллончиках портативных газовых устройств. При вдыхании пары вызывают аритмию и остановку сердца и с высокой вероятностью могут привести к летальному исходу.

Законопроект внесен в повестку очередного заседания парламента 20 февраля. Предполагается, что он может быть принят в окончательном чтении и станет ответом на запрос родителей, медицинского сообщества и правоохранительных органов.

В 2019 году на Ямале зафиксировали девять случаев вдыхания подростками паров газа, в 2018 году таких было семь, два из них закончились смертью. После вступления закона в силу нарушители будут нести административную ответственность в соответствии с законодательством округа, сообщает Заксобрание ЯНАО.

- Мы понимаем, что одними запретительными мерами не обойтись. Будем продолжать профилактическую работу: необходимо вооружить родителей и образовательные учреждения информацией для борьбы с этим опасным и вредным явлением, – подчеркнул заместитель председателя ямальского парламента Дмитрий Жаромских.

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ИСТОЧНИК KP.RU