17 Февр. 2020 2020-02-17T15:15:10+03:00

На Ямале наказали капитана «Метеора», посадившего судно на мель Фото: yanao.ru

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На Ямале вынесли приговор старшему сменному капитану-сменному механику теплохода «Метеор-115», посадившему судно на мель. Его судили за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пассажира, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

ЧП произошло утром 29 августа 2019 года в Шурышкарском районе. На 514 километре-509 километре реки Малая Обь старший сменный капитан-сменный механик, управляя теплоходом, неверно выбрал курс для движения скоростного пассажирского судна.

- Он не обеспечил надлежащее наблюдение, в связи с чем, допустил посадку пассажирского теплохода на мель, - пояснили в ведомстве.

На борту пассажирского судна находилось 62 пассажира. В результате происшествия 69-летний пассажир получил тяжкий вред здоровью. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU