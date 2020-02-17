Под наблюдением ямальских врачей семь человек, приехавших из Китая

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:55:45+03:00

Все имеющие признаки ОРВИ и вернувшиеся из КНР, рассматриваются как потенциальные больные коронавирусом

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На Ямале под наблюдением врачей находится семь человек, прибывших из КНР в регион. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по ЯНАО, на сегодняшний день в автономный округ с начала года приехало 25 человек.

Теперь все пациенты, имеющие признаки ОРВИ и вернувшиеся из КНР, рассматриваются как потенциальные больные коронавирусом в течение двух недель.

Еще неделю назад, напомним, медики следили за состоянием здоровья 21 приехавшего. Период наблюдения за прибывшими лицами составляет 14 дней.

Как сообщалось ранее, получены отрицательные результаты исследований биоматериалов на коронавирусную инфекцию учащейся школы МБОУ СОШ №8 г. Ноябрьска. Состояние учащейся удовлетворительное, жалоб не предъявляет.

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ИСТОЧНИК KP.RU