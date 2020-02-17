Глава Ямале поздравил земляков с Днём студотрядов
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем российских студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля. Глава региона обратился ко всем, кто когда-либо состоял в этих трудовых коллективах, всех, кто и сегодня сохранил в душе созидательную энергию.
- Для нашего региона это особый праздник, ведь он обустраивался силами молодых людей из стройотрядов со всей страны – это исторический факт. Именно тогда Ямал стал лучшим местом, где можно реализовать свой потенциал, где старшие доверяли молодому поколению решение самых сложных задач, – говорится в поздравлении.
Глава региона отметил, что труд бойцов студотрядов востребован и сегодня, ведь на Ямале реализуются уникальные промышленные и инфраструктурные проекты, и опыт работы в команде, на Крайнем Севере закаляет характер необыкновенно.
Губернатор отметил, что округ и в дальнейшем будет поддерживать студенческое движение, вместе с работодателями создавать достойные условия для организации трудовой деятельности молодёжи.
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ИСТОЧНИК KP.RU