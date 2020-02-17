В восьми муниципалитетах Ямал продлили карантин для школьников

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:37:42+03:00

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На Ямале в восьми муниципалитетах превышен порога заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает Управление Роспотребнадзора по ЯНАО. В связи с этим на территории Салехарда, Ноябрьска, Муравленко, Нового Уренгоя, Губкинского, Пуровского, Тазовского и Шурышкарского районов в школах продлен карантин. Учебный процесс приостановлен по 22 февраля включительно.

На этот период отменены все культурно-массовые мероприятия, приостановлена деятельность учреждений дополнительного образования.

За минувшую неделю в медучреждения региона с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция обратилось 10 498 человек. Окружной показатель заболеваемости выше порогового значения на 17,1% и составил 193,9 случаев на 10 тысяч населения. Всего госпитализировано 232 человека.

С диагнозом внебольничная пневмония обратилось 89 человек. На 17 февраля с нарастающим итогом на территории округа зарегистрировано 317 случаев гриппа, из них только у 29 человек имелась вакцинация против гриппа, остальные заболевшие - не вакцинированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU