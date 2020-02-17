Четвертый зимник Ямала не могут открыть из-за теплой зимы
Проезд по зимнику Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале не могут принять из-за тёплой и многоснежной зимы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
На минувшей неделе состоялось очередное освидетельствование трассы и ледовых переправ комиссией с участием представителей подрядчика, заказчика, ГИБДД, ГИМС.
По итогам проверки представители ГИМС составили акт о несоответствии ледовых переправ требованиям. Причиной стала вода на поверхности ледяного покрова.
В департаменте сообщили, что оценивается вся протяжённость зимней автодороги. На сегодняшний день минимальная толщина льда составляет 54 см, что не позволяет выпустить тяжёлую технику.
- Рисковать жизнями людей нельзя. В связи с этим в настоящее время ввод зимника невозможен, - пояснили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU