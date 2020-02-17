2020-02-17T12:58:19+03:00
Общество

Ноябряне смогут сообщить о коррупции по телефону «Горячей линии»

Вопросы будут приниматься 20 февраля
Анна Полякова
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Ноябряне смогут сообщить о коррупции по телефону «Горячей линии» Фото: pixabay.comНоябряне смогут сообщить о коррупции по телефону «Горячей линии» Фото: pixabay.com
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В Ноябрьске будет работать «Горячая линия», посвященная борьбе с коррупцией. От горожан ждут сообщений по фактах нарушений коррупционной направленности.

На вопросы ответит заведующая сектором правового, кадрового обеспечения и делопроизводства управления по делам семьи и молодежи администрации Ноябрьска Алена Олейник.

Как сообщили в мэрии, позвонить на «горячую линию по телефону 35-88-24» можно будет 20 февраля с 13 до 14 часов.

Напомним, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов призвал мэров пресекать случаи родства среди чиновников. 13 февраля глава региона провёл заседание комиссии по координации работы в этой сфере.

Глава региона обратился к жителям округа с просьбой сообщать об известных им фактах родства среди должностных лиц, в том числе, в личных сообщениях в соцсетях и отметил, что по каждому сообщению будет проведена проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Ноябряне смогут сообщить о коррупции по телефону «Горячей линии»
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