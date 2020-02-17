В Салехарде начала работу Федерация бильярдного спорта

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:46:33+03:00

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В Салехарде приступила к работе Федерация бильярдного спорта. Вступить в неё может любой желающий старше 18 лет, сообщили в ГБУ ЯНАО «Окружной Молодёжный Центр». Организация расположилась в молодёжно-развлекательном комплексе «Полярис». В планах открыть школу, где будем обучать бильярду не только взрослых, но ещё детей и подростков.

- Впереди множество грандиозных планов: участие в соревнованиях окружного и всероссийского уровня, – отметил председатель Федерации Роман Басалыга.

Также в минувшие выходные в окружной столице состоялся турнир «Свободная пирамида». Соревнования собрали 16 любителей бильярдного спорта. По итогу двух дней упорной борьбы среди мужчин первое место занял Роман Бондаренко – неоднократный участник турниров и обладатель первого спортивного разряда по бильярдному спорту. Среди женщин лучшей стала Лидия Изосимова. Всем призёрам были вручены дипломы и медали, а победителям ещё и кубки, сообщает правительство ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU