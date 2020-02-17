2020-02-17T12:01:22+03:00
Происшествия

В Салехарде ищут виновного в обрушении снега на автомобиль

Лавина сошла с крыши многоквартирного дома по улице Совхозная
Анна Полякова
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В Салехарде ищут виновного в обрушении снега на автомобиль Фото: 89.mchs.gov.ruВ Салехарде ищут виновного в обрушении снега на автомобиль Фото: 89.mchs.gov.ru
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Прокуратура Салехард по поручению регионального ведомства проверила информацию о падении с крыши многоэтажки снега. Обрушившаяся лавина повредил автомобиль. Пострадал и водитель. Само происшествие случилось 9 января 2020 года. Снег сошел с крыши многоквартирного дома по ул. Совхозная, д. 15.

Во время проверки «Салехардскоцй жилищной компании» были выявлены нарушения. В прокуратуре сообщили, что установлено, что имела место несвоевременная очистка крыши многоквартирного жилого дома от снега и наледи, вследствие чего не обеспечены благоприятные и безопасные условия проживания граждан.

В этой связи прокуратура города внесла руководителю представление об устранении нарушений закона. Кроме того, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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