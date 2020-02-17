Тазовские дороги будет обслуживать новая спецтехника

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:33:09+03:00

На новые машины было потрачено 6 млн рублей

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Парк дорожно-транспортного предприятия Тазовского пополнился новой техникой. Глава района Василий Паршаков вручил исполняющему обязанности директора МДТП Дмитрию Готовкину ключи от новых машин.

Среди поступивших новинок – многоцелевая коммунально-строительная машина и трактор с навесным оборудованием. Машины доукомплектованы – ковш, дорожная щетка, грузовые вилы, поворотный отвал и снегоочиститель – необходимы для качественного содержания улично-дорожной сети районного центра.

С помощью новых дорожных машин можно проводить более широкий спектр рабочих мероприятий – от погрузки и перемещения грузов до земляных работ и уборки территорий.

На спецтехнику было потрачено 6 млн рублей в рамках муниципальной программы Тазовского района «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами на 2015 - 2025 годы», сообщили в администрации Тазовского района.

Напомним, 2020 год на Ямале объявлен губернатором Дмитрием Артюховым Годом дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU