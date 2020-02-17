ДТП в Новом Уренгое: «японец» не пропустил «корейца»

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:19:35+03:00

Оба водителя с травмами были госпиализированы

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В Новом Уренгое на регулируемом перекрестке проспекта Ленинградский и улицы Геологоразведчиков столкнулись две иномарки. Авария произошла ночью 16 февраля.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля «Тойота», поворачивая налево, не уступил дорогу встречной машине «Хёндай»». В результате ДТП травмы получили оба водителя, которые были госпитализированы.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 34 ДТП, в результате которых четыре человека травмированы. С начала года в 824 зарегистрированных ДТП погибли девять человек и 61 травмирован, в их числе четверо детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU