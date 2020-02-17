17 Февр. 2020 2020-02-17T11:11:02+03:00

Юные ямальцы из малообеспеченных семей побывают в Когалыме, Тобольске и Тюмени Фото: yanao.ru

С ответным визитом 135 школьников из Тюменской области побывают на Ямале

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Ямальские школьники побывают с экскурсиями в соседних регионах в марте этого года. 100 человек юных туристов из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Тарко-Сале отправятся в Когалым, Тобольск и Тюмень.

Напомним, развитие туризма для ребят из малоимущих многодетных семей трёх регионов Совет Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала о обсуждали в минувшем году.

В ХМАО ребята посетят один из крупнейших в мире океанариумов, оранжерею, уникальный банк образцов ценной горной породы и нефти, различные музеи. В Тобольске и Тюмени подростков ждёт не менее интересная и насыщенная программа – экскурсии, просмотры фильмов, прогулки по историческим местам и даже путешествие на поезде «Императорский маршрут».

С ответным визитом 135 школьников из Тюменской области побывают на Ямале, в городе Тарко-Сале. Как и в прошлом году, для гостей подготовлен этнографический тур «В гости к ненцам». Туристы познакомятся с историей северного города и его главными достопримечательностями. Сообщает правительство ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU