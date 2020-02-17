За неделю до весны в Салехарде убирают новогоднюю ель

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:14:39+03:00

Ледяной городок у центра культуры и спорта «Геологом» пока разбирать не будут

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До 22 февраля в Салехарде решили убрать все новогодние ёлки. Об этом сообщили 17 февраля в администрации ямальской столицы.

В ближайшие дни специалисты подрядной организации демонтируют четыре праздничные новогодние ёлки в городе. Речь идет о главном атрибуте Нового Года, которые в этот раз украшали площади у «Геолога» и у «Поляриса», на улицах Маяковского и Чкалова.

Ледяной городок у центра культуры и спорта «Геологом» пока разбирать не будут. Он будет работать до тех пор, пока это позволяют требования безопасности. Если же на аттракционе появятся трещины, или температура воздуха поднимется до угрожающих для городка высот, то ледовые конструкции придется разобрать.

Напомним, в этом году ледовый городок на площади у Центра культуры и спорта «Геолог», темой которого станут – «Зимние узоры», весьма изменился. Он занял больше пространства. Ледовый городок, который построили мастера из Перми, открыли 13 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU