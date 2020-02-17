На Ямале закрыли четыре сайта с поддельными дипломами и аттестатами

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:00:36+03:00

На Ямале закрыли сайт с поддельными дипломами и аттестатами Фото: pixabay.com

За изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Нового Уренгоя ЯНАО во время мониторинга сети Интернет выявила четыре ресурса, на которых велась продажа поддельных дипломов о высшем образовании и аттестатов о среднем образовании.

При этом ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, напомнили в региональном ведомстве.

За изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Надзорное ведомство направило в Новоуренгойский суд административные исковые заявления о признании этой информации запрещенной к распространению на территории страны.

Суд требования прокурора удовлетворил. В результате доступ к ресурсам с запрещенной информацией заблокирован.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU