На Ямале больных туберкулезом возили в больницу на маршрутках

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:48:51+03:00

В Тазовском районе больных туберкулезом перевозили в больницу на маршрутке Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Тазовского района нашла в работе ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» нарушение законодательства в сфере здравоохранения.

Выяснилось, что медицинская организация не обеспечила безопасную для окружающих перевозку граждан с активной формой туберкулеза до Нового Уренгоя. Условия должны были исключать инфицирование других лиц. Между тем, перевозка осуществляется с использованием маршрутных такси, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Всего на протяжении 2018-2019 годов больница организовала перевозки 12 лиц с активной формой туберкулеза в филиал ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер» в посёлок Харп.

В связи с этим прокурор района внес представление об устранении нарушений закона главврачу районной больницы. В результате виновного привлекли к дисциплинарной ответственности, медицинская организация изменила порядок перевозки лиц с данным заболеванием. После прокурорского вмешательства для таких целей используется специализированный транспорт.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU