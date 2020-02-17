17 Февр. 2020 2020-02-17T09:19:16+03:00

В Новом Уренгое разбился лихач, сбегавший на иномарке от погони Фото: Госавтоинспекция Ямала

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В Новом Уренгое ночью с воскресенья на понедельник случилось смертельное ДТП. Автоинспекторы заметили иномарку, водитель которой в 1 часа 35 минут проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. Полицейские попытались остановить лихача.

На патрульном автомобиле включили проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, но водитель проигнорировал требования полицейских и только увеличил скорость.

На перекрестке улиц Таежная – Юбилейная – Геологоразведчиков он не справился с управлением и вылетел на встречку. Остановиться автомобилист не смог и вырезался в опору ЛЭП. В результате ДТП 25-летний водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Госавтоинспекции полагают, что молодой человек мог находиться под воздействием алкоголя, поэтому допустил грубое нарушение дорожных правил и проигнорировал законные требования полицейских об остановке.

Теперь это установит судебно-медицинская экспертиза. По факту ДТП назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 34 ДТП, в результате которых четыре человека травмированы. С начала 2020 года в 824 зарегистрированных ДТП погибли 9 человек и 61 травмирован, в их числе 4 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU