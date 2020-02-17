2020-02-17T09:23:22+03:00
Общество

Глава Салехарда призвал открыто признаться в любви к столице Ямала

Получится самое искреннее и самое лучшее поздравление к юбилею города
Анна Полякова
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Глава Салехарда призвал открыто признаться в любви к столице Ямала Фото: Администрация СалехардаГлава Салехарда призвал открыто признаться в любви к столице Ямала Фото: Администрация Салехарда
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В преддверии 425-го юбилея Салехарда, который отмечается осенью, глава ямальской столицы Алексей Титовский в своём Instagram рассказал, что для него значит этот город. Мэр признался, что с Салехардом связана вся его жизнь и жизнь семьи.

- Я люблю свой город за то, что здесь живут особенные, трудолюбивые и отзывчивые люди. Люблю город за то, что с каждой улицей и каждым домом связаны тёплые воспоминания. Люблю Салехард за то, что в нём хранится история, - поделился с подписчиками Алексей Титовский.

Глава окружного центра призвал горожан рассказать, за что они любят Салехард. Публиковать фотографии любимых мест предлагается по хештегу #Салехард425. Здесь же можно признаться, что в нём самое главное. По задумке, в результате получится самое искреннее и самое лучшее поздравление родному городу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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