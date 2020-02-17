В Ноябрьске 9 мая пройдет масштабный «Бал Победы»

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:59:13+03:00

Всех желающих горожан для акции научат танцевать

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В Ноябрьске 9 мая состоится самый масштабный хореографический перфоманс. Жителей приглашают присоединиться к акции «Бал Победы».

Массовое исполнение вальса станет в городе одним из ключевых мероприятий культурной программы, приуроченной к 75-летию Победы. «Бал Победы» состоится в праздничную дату.

Принять участие в акции может любой желающий. Научиться вальсировать помогут в городских учреждения культуры. Здесь организуют специальные мастер-классы под руководством профессиональных хореографов, сообщили в администрации города.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске проходит активный сбор архивных фотографий для художественного панно «Стена Памяти!». Уже собрано 300 фотографий. От жителей ждут активного участия в проекте.

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ИСТОЧНИК KP.RU