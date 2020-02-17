В Ноябрьске 9 мая пройдет масштабный «Бал Победы»
В Ноябрьске 9 мая состоится самый масштабный хореографический перфоманс. Жителей приглашают присоединиться к акции «Бал Победы».
Массовое исполнение вальса станет в городе одним из ключевых мероприятий культурной программы, приуроченной к 75-летию Победы. «Бал Победы» состоится в праздничную дату.
Принять участие в акции может любой желающий. Научиться вальсировать помогут в городских учреждения культуры. Здесь организуют специальные мастер-классы под руководством профессиональных хореографов, сообщили в администрации города.
Ранее сообщалось, что в Ноябрьске проходит активный сбор архивных фотографий для художественного панно «Стена Памяти!». Уже собрано 300 фотографий. От жителей ждут активного участия в проекте.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU