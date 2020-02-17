17 Февр. 2020 2020-02-17T08:44:45+03:00

Пуровский борец стал лучшим в России по вольной борьбе Фото: puradm.ru

Соревнования среди спортсменов с нарушением слуха прошли во Владимире

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Ямальский спортсмен Никита Ребро из Тарко-Сале стал победителем чемпионата России среди спортсменов с нарушением слуха в весовой категории 74 килограмма. Соревнования проходили во Владимире, в них приняли участие 95 спортсменов из 18 регионов России.

Победа позволила ямальскому силачу квалифицироваться на чемпионат мира, который пройдет в июне.

Никита Ребро, подопечный заслуженного тренера России Олега Дюшко, - Мастер спорта России международного класса, воспитанник таркосалинской детско-юношеской спортивной школы «Виктория», работает спортсменом-инструктором ямальского центра адаптивного спорта. Он - неоднократный призер окружных, всероссийских и международных турниров по вольной и греко-римской борьбе.

Кроме того, таркосалинский спортсмен дважды занесен в Книгу рекордов России: за один час он совершил 220 приседаний со штангой 90 килограммов и преодолел на руках наибольшее расстояние — 37,6 метра. Сообщает администрация Пуровского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU