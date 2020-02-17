2020-02-17T07:04:28+03:00
Происшествия

На ямальской трассе столкнулись две «Тойоты»

В ДТП пострадали водитель и пассажир
Анна Полякова
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На ямальской трассе столкнулись две «Тойоты» Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа ямальской трассе столкнулись две «Тойоты» Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На 478 километре автодороги Сургут-Салехард столкнулись две «Тойоты». Авария случилась вечером 15 февраля. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, в водитель «Камри» при развороте вне перекрестка не уступил дорогу попутному двигавшемуся транспортному средству. В результате произошло столкновение с «Королла». Пострадали два человека: водитель «Камри» и пассажир «Королла» - оба госпитализированы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 34 ДТП, в результате которых четыре человека травмированы. С начала 2020 года в 824 зарегистрированных ДТП погибли 9 человек и 61 травмирован, в их числе 4 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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