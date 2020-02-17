Мэр Ноябрьска принял участие в «Лыжне России-2020»
Ноябрьск присоединился к ежегодному спортивному празднику «Лыжня России-2020», который в стране проходит в 38-ой раз. Более 400 активных ноябрян вышли на трассу 16 февраля. Уже традиционно к эстафете присоединился глава Ноябрьска Алексей Романов. Он бежал по номером 1620.
Мэр Ноябрьска пожелал перед стартом всем отличного настроения, спортивного азарта и только положительных эмоций.
Напомним, в гонке чувствуют профессиональные лыжники и просто любители зимних видов спорта и здорового, активного отдыха. Самому юному лыжнику только пять лет. Погода и хорошая трасса помогли обеспечить заряд бодрости и прекрасное самочувствие. Кстати, в этот же день в городе состоялось ещё одно большое спортивное мероприятие - на городскую мототрассу впервые в этом сезоне вышли мотокроссмены.
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ИСТОЧНИК KP.RU