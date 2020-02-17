2020-02-17T06:27:17+03:00
Общество

Мэр Ноябрьска принял участие в «Лыжне России-2020»

На трассу вышли более 400 активных горожан
Анна Полякова
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Мэр Ноябрьска принял участие в «Лыжне России-2020» Фото: Администрация НоябрьскаМэр Ноябрьска принял участие в «Лыжне России-2020» Фото: Администрация Ноябрьска
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Ноябрьск присоединился к ежегодному спортивному празднику «Лыжня России-2020», который в стране проходит в 38-ой раз. Более 400 активных ноябрян вышли на трассу 16 февраля. Уже традиционно к эстафете присоединился глава Ноябрьска Алексей Романов. Он бежал по номером 1620.

Мэр Ноябрьска пожелал перед стартом всем отличного настроения, спортивного азарта и только положительных эмоций.

Напомним, в гонке чувствуют профессиональные лыжники и просто любители зимних видов спорта и здорового, активного отдыха. Самому юному лыжнику только пять лет. Погода и хорошая трасса помогли обеспечить заряд бодрости и прекрасное самочувствие. Кстати, в этот же день в городе состоялось ещё одно большое спортивное мероприятие - на городскую мототрассу впервые в этом сезоне вышли мотокроссмены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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