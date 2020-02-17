17 Февр. 2020 2020-02-17T08:23:00+03:00

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Ноябрьские спасатели разработали и создали стол оперативного штаба, не имеющий аналогов в России. Он необходим при работе на месте пожара, проведения аварийно-спасательных работ, во время пожарно-тактических учений и занятий.

Стол интересен практичностью и автоматическим способом его установки с возможностью приспособиться под любой рельеф местности. Он оснащен магнитно-маркерными досками, которые используются для установки на них оборудования и для нанесения схем развертывания сил и средств, выполнения расчетов, ведения учета распоряжений и информации на месте пожара или ЧС.

Верхняя часть стола предусмотрена для хранения документации штаба, канцелярских принадлежностей и универсального аккумулятора для зарядки мобильных устройств. Для работы в ночное время стол оснащён освещением рабочей поверхности и обозначением оперативного штаба красным светом на месте проведения работ.

Разработка направлена на ежегодный Всероссийский конкурс «Есть идея!» в Москву, учредителями которого являются научно-техническое управление МЧС России.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/761168" frameborder="0"></iframe> Ноябрьские спасатели разработали уникальный стол оперативного штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU