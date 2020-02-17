2020-02-17T07:34:02+03:00
Общество

В Салехарде летом откроют памятник ветеранам боевых действий

Монумент воздвигнут в Парке Победы
Анна Полякова
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В Салехарде летом откроют памятник ветеранам боевых действий Фото: salekhard.orgВ Салехарде летом откроют памятник ветеранам боевых действий Фото: salekhard.org
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Глава Салехарда Алексей Титовский презентовал макет памятника ветеранам боевых действий, который в Парке Победы возведут этим летом. Инициатором выступила Ассоциация ветеранов. Идею голосованием поддержали горожане на портале «Живём на Севере». Памятник появится в рамках проекта «Комфортная городская среда», сообщает мэрия.

Ветераны также озвучили инициативу о возведении нескольких мемориалов по родам войск в Парке Победы. Алексей Титовский отметил, что ещё одной возможностью увековечить подвиг героев-афганцев может стать наименование улицы в микрорайоне Обдорский именем салехардца Шамиля Анварова.

Напомним, в Салехарде проживают 78 ветеранов-афганцев. Из окружной столицы было призвано 23 военнослужащих, двое из них погибли в ходе боевых действий – Шамиль Анваров и Александр Керов.

Руководитель региональной общественной организации ветеранов локальных войн и конфликтов «Комбат» Александр Уколов поделился впечатлениями об эффекте от реализации проекта «Память сильнее времени». В рамках него действует поисковый отряд «Афганец», который выезжает на места боев Великой Отечественной войны для проведения поисковых работ.

- Когда ребёнок находит какую-то вещь солдата – кружку с именем или номером бойца, или жетон – он меняется, становится совершенно другим, к нему приходит осознанность поступков. Особенно это заметно по ребятам, которые до поездки состояли на учёте комиссии по делам несовершеннолетних, - подчеркнул Александр Уколов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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