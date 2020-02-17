Погода на Ямале 17 февраля: кратковременный снег при южном ветре
В понедельник, 17 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 12 градусов. Пасмурно, во второй половине дня - снег. Ветер южный 6 м/с.
В Ноябрьске -11 градусов, солнечная утренняя погода после обеда сменится на пасмурную. День пройдет без осадков. Ветер южный 7 м/с.
В Новом Уренгое -11 градусов. Пасмурно, снег. Ветер юго-восточный 7 м/с.
В Надыме -10 градусов. Пасмурно, снег – в первой половине дня. Юго-западный ветер 7 м/с.
В Губкинском -10 градусов, пасмурно. Днем – кратковременный снег. Ветер южный 7 м/с.
В Тарко-Сале - 10 градусов, пасмурно, снег. Ветер юго-западный 6 м/с.
В Муравленко -12 градусов. Днем будет солнечно и без осадков. Ветер южных направлений 5 м/с.
В Лабытнанги -12 градусов, пасмурно, снег. Южный ветер 5 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU