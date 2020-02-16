16 Февр. 2020 2020-02-16T17:59:52+03:00

Прокуратура признала бездействие коммунальщиков во время порывов теплосетей в Тарко-Сале Фото: pixabay.com

Будет ли штраф за нарушение – не известно

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Прокуратура Пуровского района проверила информацию, опубликованной местными СМИ о бездействии по устранению порыва на тепловых сетях в г. Тарко-Сале.

Проверка установила, что 8 января 2020 года от одного из жильцов многоквартирного дома в г. Тарко-Сале в аварийно-диспетчерскую службу филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» поступило сообщение по факту порыва на транзитных сетях теплоснабжения.

Аварийно-ремонтная бригада на устранение порыва отправилась только спустя 1 сутки с момента поступления заявки. По результатам выполненных работ порыв на трассе теплоснабжения устранен.

Между тем, бездействие теплоснабжающей привело к образованию массивной ледяной глыбы на участке порыва тепловых сетей, а также могло привести к более серьезным последствиям в виде промерзания трассы теплоснабжения.

В этой связи прокурор директору филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» внес представление об устранении нарушений закона.

ИСТОЧНИК KP.RU