2020-02-16T17:59:52+03:00
Общество

Прокуратура признала бездействие коммунальщиков во время порывов теплосетей в Тарко-Сале

Будет ли штраф за нарушение – не известно
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Прокуратура признала бездействие коммунальщиков во время порывов теплосетей в Тарко-СалеПрокуратура признала бездействие коммунальщиков во время порывов теплосетей в Тарко-СалеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Прокуратура Пуровского района проверила информацию, опубликованной местными СМИ о бездействии по устранению порыва на тепловых сетях в г. Тарко-Сале.

Проверка установила, что 8 января 2020 года от одного из жильцов многоквартирного дома в г. Тарко-Сале в аварийно-диспетчерскую службу филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» поступило сообщение по факту порыва на транзитных сетях теплоснабжения.

Аварийно-ремонтная бригада на устранение порыва отправилась только спустя 1 сутки с момента поступления заявки. По результатам выполненных работ порыв на трассе теплоснабжения устранен.

Между тем, бездействие теплоснабжающей привело к образованию массивной ледяной глыбы на участке порыва тепловых сетей, а также могло привести к более серьезным последствиям в виде промерзания трассы теплоснабжения.

В этой связи прокурор директору филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» внес представление об устранении нарушений закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура признала бездействие коммунальщиков во время порывов теплосетей в Тарко-Сале
Жители Салехарда назвали территории, которые хотят благоустроить в 2021 году
Чиновник из Муравленко привлечен к дисциплинарной ответственности за то, что позабыл отметить в декларации пособие на ребенка
Губернатор Ямала принял участие в торжественном открытии центра единоборств в Салехарде
Погода на Ямале 16 февраля: пасмурно и южный ветер
На Ямале задержана банда наркодилеров
На трассе «Сургут-Салехард» при столкновении с «Камазом» погиб водитель «Тойоты»
Губернатор Ямала выразил соболезнование семьям погибших пилотов «МИ-8»
Погода на Ямале 15 февраля: небольшой ветер и слабый мороз
Опубликован список пассажиров вертолёта, совершившего жесткую посадку на Ямале
В музее Тарко-Сале открыли выставку в честь воинов-афганцев
Ямальское предприятие признано лучшим продуктом на международном уровне
Салехардцы выберут 20 названий для новых улиц в микрорайоне Обдорский
Лучшим предприятиям Ноябрьска вручат премию «Лидер доверия потребителей – 2020» в ЯНАО
Тазовский рыбзавод празднует 90-летний юбилей
Жительница Салехарда за 25 тысяч рублей согласилась на брак с иностранцем
Три новых детсада в Пуровском районе ликвидируют очередь
В Губкинском оштрафовали владельца магазина, завышающего цены
В Ханымее за безопасностью жителей следит техника
«Елка желаний» исполнила мечту особой девочки из Ноябрьска
Тазовчанин, вывернувший руку полицейскому, предстанет перед судом
На Ямале обсудили продвижение местной продукции через крупные торговые сети
В коррекционной школе Ноябрьска откроют мастерские
В Газ-Сале готовят «паспорта семей», желающих уехать из села
В Ноябрьске осудили двоих молодых наркосбытчиков