16 Февр. 2020 2020-02-16T17:48:04+03:00

Жители Салехарда назвали территории, которые хотят благоустроить в 2021 году. Фото с сайта администрации города Салехард

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На портале «Живём на Севере» завершилось общественное голосование на выбор общественных территорий Салехарда для благоустройства. На суд салехардцев были предложены пять проектов.

Как сообщили в администрации города, наибольшее количество голосов собрали проекты по реконструкции двух городских площадей. По мнению горожан, острая необходимость стоит в облагораживании площади, находящейся в самом центре города, около «Сияния Севера». Сейчас здесь находится давно не работающий фонтан. Реконструкция позволит облагородить территорию, сделать её более уютной и красивой.

Также жители считают необходимым благоустроить площадь города, где проходят культурно-массовые мероприятия и другие значимые праздники – у центра культуры и спорта «Геолог».

Замыкает тройку лидеров проект мемориального памятника пограничникам на проспекте Молодёжи.

Добавим, что реализация проектов запланирована на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU