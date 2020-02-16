2020-02-16T14:59:59+03:00
Общество

Чиновник из Муравленко привлечен к дисциплинарной ответственности за то, что позабыл отметить в декларации пособие на ребенка

В округе прокуратура принялась рьяно искать коррупционеров
Алена Кульмухаметова
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Чиновник из Муравленко привлечен к дисциплинарной ответственности за то, что позабыл отметить в декларации пособие на ребенкаЧиновник из Муравленко привлечен к дисциплинарной ответственности за то, что позабыл отметить в декларации пособие на ребенкаФото: pixabay.com
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Позабыл о выплаченном пособии при рождении ребенка суммой 25 тысяч рублей начальник управления муниципального имущества администрации города Муравленко. Чиновник не отразил полученный сверхдоход в своей декларации за год.

По данным прокуратуры ЯНАО, ведомством проведена проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства в администрации г. Муравленко.

Выяснилось, в декларациях чиновников из администрации города Муравленко отражены недостоверные, неполные сведения.

Так, начальником управления муниципального имущества администрации города в справке о своих доходах за 2018 год не указан доход в сумме более 25 тыс. рублей, выплаченный ему пособием при рождении ребенка.

Ведущий специалист отдела муниципального заказа управления экономики и прогнозирования администрации вовсе не уведомил представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы.

В этой связи прокурором города в адрес главы администрации г. Муравленко внесено представление об устранении нарушений закона, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов призвал бороться с кумовством и коррупцией среди чиновников. При этом он предупредил, чтобы люди не доходили до фанатизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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