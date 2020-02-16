16 Февр. 2020 2020-02-16T11:00:01+03:00

Губернатор Ямала принял участие в торжественном открытии центра единоборств в Салехарде. Фото с сайта администрации города Салехард

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Глава региона Дмитрий Артюхов открыл в Салехарде центр единоборств «Северный характер». В торжественной церемонии также приняли участие глава города Алексей Титовский, боец ММА Александр Шлеменко и чемпион Bellator ММА в полусреднем весе Андрей Корешков.

По данным городской администрации, «Северный характер» на сегодняшний день – самый большой спорткомплекс в Салехарде. Он расположен на улице Игарская и рассчитан на 100 посетителей одномоментно – взрослых и детей. В нём можно организовать занятия по 15 различным видам спорта – от бокса до йоги.

Также появится возможность организовать тренировки для воспитанников спортивных школ «Старт» и «Фаворит». Дмитрий Артюхов отметил, что для детей все секции будут бесплатны.

ИСТОЧНИК KP.RU