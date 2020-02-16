16 Февр. 2020 2020-02-16T07:39:40+03:00

Погода на Ямале 16 февраля: пасмурно и южный ветер Фото: pixabay.com

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В воскресенье 16 февраля в Ямало-Ненецком автономном округе переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -19 градусов.

В Салехарде пасмурно и снегопад. Ветер юго-западный, южный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -10 градусов.

В Ноябрьске облачно, снегопад. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -14 градусов.

В Новом Уренгое пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -14 градусов.

В Тарко-Сале пасмурно, небольшой снег. Ветер южный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -12, -13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU