2020-02-15T15:56:58+03:00
Происшествия

На Ямале задержана банда наркодилеров

В составе группировки находилось 10 человек
Алена Кульмухаметова
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На Ямале задержана банда наркодилеровНа Ямале задержана банда наркодилеровФото: pixabay.com
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У каждого члена банды была отведена своя роль. Сколько они уже успели сбыть наркотика на территории округа, не известно. При задержании у них обнаружено почти 3 кг запрещенных веществ,

По данным прокуратуры ЯНАО, в округе пресечена деятельность преступного сообщества, которое на территории нескольких субъектов России, входящих в Уральский федеральный округ, занималась сбытом запрещенных веществ.

Деятельность наркоторговцев организована в том числе сети Интернет, обвиняемыми создан магазин, при помощи которого они бесконтактным способом, анонимно сбывали наркотиков.

Участниками преступного сообщества совершено более 20 тяжких и особо тяжких преступлений. Только при задержании активных участников сообщества изъято более 2,8 кг наркотических средств.

В настоящее время в отношении 10 участников преступного сообщества, в том числе иностранных граждан, по ходатайству органа расследования избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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