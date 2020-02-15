На Ямале задержана банда наркодилеров
У каждого члена банды была отведена своя роль. Сколько они уже успели сбыть наркотика на территории округа, не известно. При задержании у них обнаружено почти 3 кг запрещенных веществ,
По данным прокуратуры ЯНАО, в округе пресечена деятельность преступного сообщества, которое на территории нескольких субъектов России, входящих в Уральский федеральный округ, занималась сбытом запрещенных веществ.
Деятельность наркоторговцев организована в том числе сети Интернет, обвиняемыми создан магазин, при помощи которого они бесконтактным способом, анонимно сбывали наркотиков.
Участниками преступного сообщества совершено более 20 тяжких и особо тяжких преступлений. Только при задержании активных участников сообщества изъято более 2,8 кг наркотических средств.
В настоящее время в отношении 10 участников преступного сообщества, в том числе иностранных граждан, по ходатайству органа расследования избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU