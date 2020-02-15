15 Февр. 2020 2020-02-15T15:12:26+03:00

На трассе «Сургут-Салехард» при столкновении с «Камазом» погиб водитель «Тойоты». Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 14 февраля на трассе Сургут-Салехард.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, в 19:35 на 439 км. дороги Сургут-Салехард водитель за рулем «Tойоты» выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком KAMA». В результате ДТП водитель автомобиля «Tойота» погиб на месте происшествия.

В этот же день произошли еще два серьезных ДТП, в которых пострадали люди. Так, около девяти часов утра на ул. 60 лет СССР в городе Ноябрьск, водитель за рулем «ВАЗ» выехал на встречку, где произошло столкновение с автомобилем VOLKSWAGEN. В результате ДТП пассажир «ВАЗа» травмирован.

В этот же день после полудня на 338 км. автодороги Сургут-Салехард водитель грузовика «МАЗ» с прицепом, груженым щебнем, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель «МАЗа» госпитализирован.

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 2 травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU