Губернатор Ямала выразил соболезнование семьям погибших пилотов «МИ-8»

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:12:46+03:00

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Дмитрий Артюхов выразил слова соболезнования семьям двух погибших пилотов на страничках в соцсетях.

- Соболезную семьям двух погибших при жёсткой посадке вертолёта вблизи посёлка Сабетта. Жизни 8 остальных пассажиров на данный момент ничего не угрожает, они находятся под присмотром медиков. Ямал готов оказать пострадавшим всю необходимую помощь, сказала глава региона.

Напомним, что сообщение о ЧП рядом с портом Саббета в 16 часов 20 минут 14 февраля совершил жесткую посадку вертолет «МИ-8». Он следовал по маршруту ст.«Лескино» Красноярского края – п. Сабетта (Ямальский район). Вертолет опрокинулся на втулку несущего винта.

На борту во время полета находилось 10 человек, из них 3 члена экипажа и семь вахтовиков – работников газовой промышленности. Восемь человек пострадали, два члена экипажа погибли в результате происшествия. Они были зажаты в кабине.

- Не выжили командир воздушного судна и бортмеханик. Третий член экипажа, а также 7 пассажиров выбрались из воздушного судна самостоятельно, - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Представители аварийно-спасательной службы аэропорта Саббеты, прибывшие на место, извлекли тела пилотов.

ИСТОЧНИК KP.RU