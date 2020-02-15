Погода на Ямале 15 февраля: небольшой ветер и слабый мороз
В субботу 15 февраля в Ямало-Ненецком автономном округе облачная с прояснениями погода, небольшой снег, местами изморозь. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -13 градусов.
В Салехарде переменная облачность, снег. Ветер западный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -12, -7 градусов.
В Ноябрьске пасмурно и снегопад. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -11 градусов.
В Новом Уренгое переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -20, -12 градусов.
В Тарко-Сале облачно и снегопад. Ветер южный, юго-западный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -10 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU