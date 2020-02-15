2020-02-15T07:32:13+03:00
Общество

Погода на Ямале 15 февраля: небольшой ветер и слабый мороз

В течение дня ожидается небольшой снег
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода на Ямале 15 февраля: небольшой ветер и слабый мороз. Фото Алексея ГурьяноваПогода на Ямале 15 февраля: небольшой ветер и слабый мороз. Фото Алексея Гурьянова
Изменить размер текста:

В субботу 15 февраля в Ямало-Ненецком автономном округе облачная с прояснениями погода, небольшой снег, местами изморозь. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -13 градусов.

В Салехарде переменная облачность, снег. Ветер западный, северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -12, -7 градусов.

В Ноябрьске пасмурно и снегопад. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -11 градусов.

В Новом Уренгое переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -20, -12 градусов.

В Тарко-Сале облачно и снегопад. Ветер южный, юго-западный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на Ямале 15 февраля: небольшой ветер и слабый мороз
Опубликован список пассажиров вертолёта, совершившего жесткую посадку на Ямале
В музее Тарко-Сале открыли выставку в честь воинов-афганцев
Ямальское предприятие признано лучшим продуктом на международном уровне
Салехардцы выберут 20 названий для новых улиц в микрорайоне Обдорский
Лучшим предприятиям Ноябрьска вручат премию «Лидер доверия потребителей – 2020» в ЯНАО
Тазовский рыбзавод празднует 90-летний юбилей
Жительница Салехарда за 25 тысяч рублей согласилась на брак с иностранцем
Три новых детсада в Пуровском районе ликвидируют очередь
В Губкинском оштрафовали владельца магазина, завышающего цены
В Ханымее за безопасностью жителей следит техника
«Елка желаний» исполнила мечту особой девочки из Ноябрьска
Тазовчанин, вывернувший руку полицейскому, предстанет перед судом
На Ямале обсудили продвижение местной продукции через крупные торговые сети
В коррекционной школе Ноябрьска откроют мастерские
В Газ-Сале готовят «паспорта семей», желающих уехать из села
В Ноябрьске осудили двоих молодых наркосбытчиков