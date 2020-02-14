Опубликован список пассажиров вертолёта, совершившего жесткую посадку на Ямале

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:59:06+03:00

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Обнародован список пассажиров и членов экипажа вертолета Ми-8/М, совершившего жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе 14 февраля.

· ЭКИПАЖ МИ-8

Погибли:

Командир воздушного судна Мамаев Пётр Зиновьевич

Бортмеханик Горицкий Игорь Николаевич

Выжил: Второй пилот Архангельский Евгений Андреевич

ПАССАЖИРЫ:

Выжили все

1. Шамрай Сергей Викторович

2. Кукленков Михаил Александрович

3. Бабиков Николай Владимирович

4. Смоленцев Евгений Игоревич

5. Нечухрин Сергей Владиславович

6. Дорогойченков Денис Владимирович

7. Шмелев Дмитрий Витальевич

Как сообщалось ранее, жесткая посадка вертолета авиакомпании «Скол» произошла в 400-500 метрах от порта Саббета. Воздушное судно следовало по маршруту ст.«Лескино» Красноярского края – п. Сабетта (Ямальский район).

На борту находилось 10 человек. Тела, зажатые в кабине, извлекли представители аварийно-спасательной службы аэропорта Саббеты.

В Уральском СУ на транспорте СК России сообщили, что дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жёсткая посадка произошла из-за попадания вертолёта в снежную бурю. У Ми-8 были сломаны лопасти, при падении он перевернулся и приземлился в снег на крышу шасси вверх.

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ИСТОЧНИК KP.RU