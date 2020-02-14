В музее Тарко-Сале открыли выставку в честь воинов-афганцев

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:58:35+03:00

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В Пуровском районном историко-краеведческом музее открыта выставка, посвященная 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Все экспонаты подлинные, часть из них была собрана в Афганистане во время недавней поездки в эту страну группы ямальских ветеранов. Посетители могут познакомиться с трофейной разгрузкой китайского производства, радиостанцией Р-105, миноискателем, а также другим военным снаряжением и амуницией.

«Прошёл 31 год как ограниченный контингент советских войск покинул Афганистан, но это вовсе не означает, что афганскую страницу в истории нашей страны можно перевернуть окончательно. Настоящая выставка - это напоминание нам о воинской доблести и славе советского солдата, защитника Отечества, с честью выполнившего свой интернациональный долг», - отметили организаторы.

Пуровчане вместе со всей страной отдадут дань памяти героям-афганцам 15 февраля. Накануне годовщины вывода наших войск воины-интернационалисты проводят встречи в школах района, делятся воспоминаниями и рассказывают о своих боевых друзьях.

Работа выставки в музее Тарко-Сале продлится до 23 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU