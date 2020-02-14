Ямальское предприятие признано лучшим продуктом на международном уровне

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:48:03+03:00

В выставке приняли участие 2600 компаний из 70 стран мира

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Рыболовецкая артель «Орион» стала победителем международного конкурса «Лучший продукт - 2020». Ямальское предприятие награждено дипломами лауреата, золотыми и бронзовыми медалями за рыбные консервы из щуки и ряпушки.

Конкурс проходил в Москве в рамках 27-ой международной выставки «Продэкспо-2020». Эта крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков завершает свою работу сегодня, 14 февраля.

В мероприятиях выставки приняли участие 2600 компаний из 70 стран мира. Ямало-Ненецкий автономный округ на выставке представляла рыболовецкая артель «Орион». Ямальские товаропроизводители провели переговоры и рабочие встречи с потенциальными партнёрами.

Департамент внешних связей в рамках регионального проекта «Системные меры поддержки международной кооперации и экспорта» организовал бизнес-миссию на «Предэкспо-2020» с участием представителей завода «Арктическая вода» и мясоперерабатывающего комплекса «Паюта».

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ИСТОЧНИК KP.RU