2020-02-14T14:48:03+03:00
Общество

Ямальское предприятие признано лучшим продуктом на международном уровне

В выставке приняли участие 2600 компаний из 70 стран мира
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальское предприятие признано лучшим продуктом на международном уровне Фото: yanao.ruЯмальское предприятие признано лучшим продуктом на международном уровне Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Рыболовецкая артель «Орион» стала победителем международного конкурса «Лучший продукт - 2020». Ямальское предприятие награждено дипломами лауреата, золотыми и бронзовыми медалями за рыбные консервы из щуки и ряпушки.

Конкурс проходил в Москве в рамках 27-ой международной выставки «Продэкспо-2020». Эта крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков завершает свою работу сегодня, 14 февраля.

В мероприятиях выставки приняли участие 2600 компаний из 70 стран мира. Ямало-Ненецкий автономный округ на выставке представляла рыболовецкая артель «Орион». Ямальские товаропроизводители провели переговоры и рабочие встречи с потенциальными партнёрами.

Департамент внешних связей в рамках регионального проекта «Системные меры поддержки международной кооперации и экспорта» организовал бизнес-миссию на «Предэкспо-2020» с участием представителей завода «Арктическая вода» и мясоперерабатывающего комплекса «Паюта».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В музее Тарко-Сале открыли выставку в честь воинов-афганцев
Ямальское предприятие признано лучшим продуктом на международном уровне
Салехардцы выберут 20 названий для новых улиц в микрорайоне Обдорский
Лучшим предприятиям Ноябрьска вручат премию «Лидер доверия потребителей – 2020» в ЯНАО
Тазовский рыбзавод празднует 90-летний юбилей
Жительница Салехарда за 25 тысяч рублей согласилась на брак с иностранцем
Три новых детсада в Пуровском районе ликвидируют очередь
В Губкинском оштрафовали владельца магазина, завышающего цены
В Ханымее за безопасностью жителей следит техника
«Елка желаний» исполнила мечту особой девочки из Ноябрьска
Тазовчанин, вывернувший руку полицейскому, предстанет перед судом
На Ямале обсудили продвижение местной продукции через крупные торговые сети
В коррекционной школе Ноябрьска откроют мастерские
В Газ-Сале готовят «паспорта семей», желающих уехать из села
В Ноябрьске осудили двоих молодых наркосбытчиков