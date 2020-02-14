Лучшим предприятиям Ноябрьска вручат премию «Лидер доверия потребителей – 2020» в ЯНАО

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:06:58+03:00

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Лучшие предприятия Ноябрьска 28 февраля получат премию «Лидер доверия потребителей – 2020» в ЯНАО. Прием заявок и оформление документов на региональный конкурс в городе продлили до 25 февраля включительно, сообщают организаторы.

Из-за длительных новогодних каникул работа над проектом в Ноябрьске велась с перерывом. Согласно установленному Положению о Конкурсе утвержден соответствующий график подготовки мероприятия – 2 месяца. В связи с этим, принято решение внести корректировки и продлить срок приема заявок еще на несколько дней.

- Предприниматели г. Ноябрьска могут подать заявку на участие в Конкурсе в период с 25.12.2019 г. по 25.02.2020 г. Организаторы Премии обрабатывают информацию о предприятиях-участниках: ведется приём заявок, сформирована конкурсная комиссия, ведется постоянный мониторинг, проводится изучение общественного мнения, специалисты ежедневно обрабатывают отзывы, комментарии, а также следят за результатами голосования. Мы обращаем внимание потребителей открыто выразить свою объективную оценку, оставить свой отзыв и проголосовать за номинантов Премии. Свои отзывы о предприятиях можно отправить по электронной почте: media53@yandex.ru или оставить свой комментарий в социальных сетях: https://vk.com/starugra, – сообщает оргкомитет Конкурса.

Организаторами премии общественного признания «Лидер доверия потребителей – 2020» в Ноябрьске выступают Многопрофильный центр «СОЗВЕЗДИЕ ЮГРЫ» - компания Региональный Координационный Центр Бизнес Проектов «Кворум Сити» совместно с НП «Тюменский деловой Клуб» при поддержке общественных и профессиональных объединений, Администрации г. Ноябрьска, Союза предпринимателей города Ноябрьска.

К участию в конкурсе приглашаются предприятия малого и среднего бизнеса сферы торговли, услуг, сервиса и производства. В награждении примут участие известные люди города, представители органов власти, руководители общественных и профессиональных объединений. Участие в Конкурсе подтвердили: Интерактивный SmartCenter «ТРИУМФ», Семейный центр дружбы «ЛУКОМОРЬЕ», Птицеферма ООО «Агрокомплекс Самсон», Международная сеть центров ментальной арифметики «SmartyKids», Туристическое агентство «Здрав Tour», ООО «Салехардский комбинат», Мужской магазин «Men's Look store», Анти-кинотеатр «ЭХО» и др.

Конкурс проводится в целях: определения предприятий, отвечающих наилучшим стандартам качества продукции и обслуживания Клиентов, применяющих современные технологии и эффективные формы и методы коммуникации с потребителями в сфере торговли; постоянно повышающих культуру обслуживания населения; обеспечивающих положительную динамику роста оборота розничной торговли; уплату налоговых платежей; повышение профессионального уровня работников, улучшающих условия и обеспечивающих охрану труда, повышающих производительность труда, отличающихся межрегиональным взаимодействием, способствующих развитию конкуренции на потребительском рынке Тюменской области.

Итоги Конкурса – это показатель ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия горожан потребителей. В обработке анкет и заявок от участников, а также анализе деятельности самого предприятия будут активно задействованы непосредственные потребители (через интернет-голосование в социальных сетях, участие в экскурсиях на предприятия или оценка тайного покупателя), лидеры общественных предпринимательских объединений регионов, «тайные покупатели», а также органы исполнительной власти (в вопросе «чистоплотности» исполнения предприятиями обязательств перед государством). Данный проект уже был успешно реализован в 12 городах России: дважды в Сургуте и Тюмени, трижды в Нижневартовске, а также впервые Премию провели в Нефтеюганске, Салехарде, Мегионе, Екатеринбурге, Новом Уренгое. Общее количество участников за 4 года работы Регионального проекта «Лидер доверия потребителей» – 1000 предпринимателей, обладатели Премии и наград «Лидер доверия» в заслуженной номинации.

Алексей Голубовский, генеральный директор ООО РКЦ «Кворум Сити»: «Региональный конкурс» Лидер доверия потребителей проводится в ЯНАО уже в 3-й раз, за это время в Конкурсе приняли участия 450 представителей малого и среднего бизнеса. Народная премия года проходила в ЯНАО в Салехарде и в Новом Уренгое, а также на территории ХМАО и в городе Тюмени. С 2016 года в рамках межрегионального сотрудничества и обменом опыта других Субъектах организационный комитет совместно с общественными комитетами расширили свою географию регионального конкурса до масштабов всей Тюменской области, в ближайшей перспективе мы планируем поработать в центральной России. В декабре прошлого года Конкурс состоялся в ЯНАО – в Новом Уренгое и Салехарде. В начале года организационный комитет запустил проектную работу по проведению Конкурса параллельно в двух городах – Ноябрьске и Чебоксарах».

Торжественная церемония награждения всех участников пройдет 28 февраля (пятница) 2020 года с 15:00 до 19:00 по адресу: г. Ноябрьск, ул. Советская д. 79, МАУК ГДКиК «Русь», фуршетный зал церемоний. Номинанты будут отмечены фирменными наградными элементами, цветочными композициями и дипломами каждый в своей номинации победителя. А также нагрудным знаком отличия. Все участники будут иметь возможность принять участие в «Выставке достижений».

В преддверии церемонии награждения в 28 февраля (пятница) 2020 года в 14.00 состоится «Выставка достижений». В секторе B2B участники могут пообщаться с коллегами-предпринимателями и сфотографироваться в стилизованной фотозоне Регионального конкура «Лидер доверия потребителей».

Мероприятие широко освещается в СМИ. Информация о проведении конкурса представлена на разных интернет-ресурсах, в печатных изданиях, социальных сетях, корпоративных СМИ и ТВ-каналах.

Подробная информация о Премии по ссылке: https://www.lider-doveria.ru/

По всем вопросам об участии можно обратиться к кураторам проекта:

- Алексей Голубовский, руководитель проекта, e-mail: biznes-centr80@mail.ru, тел.: 8-902-855-44-91;

Информационное сопровождение дирекция НП «ТДК» - Екатерина Бисимбеева, +7 (3452) 521-449, 8-922-046-71-68, e-mail: nptdk@mail.ru

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