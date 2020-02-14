2020-02-14T14:06:58+03:00
Экономика

Лучшим предприятиям Ноябрьска вручат премию «Лидер доверия потребителей – 2020» в ЯНАО

Поделиться:
Лучшим предприятиям Ноябрьска вручат премию «Лидер доверия потребителей – 2020» в ЯНАО фото: РКЦ «Кворум Сити»Лучшим предприятиям Ноябрьска вручат премию «Лидер доверия потребителей – 2020» в ЯНАО фото: РКЦ «Кворум Сити»
Изменить размер текста:

Лучшие предприятия Ноябрьска 28 февраля получат премию «Лидер доверия потребителей 2020» в ЯНАО. Прием заявок и оформление документов на региональный конкурс в городе продлили до 25 февраля включительно, сообщают организаторы.

Из-за длительных новогодних каникул работа над проектом в Ноябрьске велась с перерывом. Согласно установленному Положению о Конкурсе утвержден соответствующий график подготовки мероприятия – 2 месяца. В связи с этим, принято решение внести корректировки и продлить срок приема заявок еще на несколько дней.

- Предприниматели г. Ноябрьска могут подать заявку на участие в Конкурсе в период с 25.12.2019 г. по 25.02.2020 г. Организаторы Премии обрабатывают информацию о предприятиях-участниках: ведется приём заявок, сформирована конкурсная комиссия, ведется постоянный мониторинг, проводится изучение общественного мнения, специалисты ежедневно обрабатывают отзывы, комментарии, а также следят за результатами голосования. Мы обращаем внимание потребителей открыто выразить свою объективную оценку, оставить свой отзыв и проголосовать за номинантов Премии. Свои отзывы о предприятиях можно отправить по электронной почте: media53@yandex.ru или оставить свой комментарий в социальных сетях: https://vk.com/starugra, – сообщает оргкомитет Конкурса.

Организаторами премии общественного признания «Лидер доверия потребителей – 2020» в Ноябрьске выступают Многопрофильный центр «СОЗВЕЗДИЕ ЮГРЫ» - компания Региональный Координационный Центр Бизнес Проектов «Кворум Сити» совместно с НП «Тюменский деловой Клуб» при поддержке общественных и профессиональных объединений, Администрации г. Ноябрьска, Союза предпринимателей города Ноябрьска.

К участию в конкурсе приглашаются предприятия малого и среднего бизнеса сферы торговли, услуг, сервиса и производства. В награждении примут участие известные люди города, представители органов власти, руководители общественных и профессиональных объединений. Участие в Конкурсе подтвердили: Интерактивный SmartCenter «ТРИУМФ», Семейный центр дружбы «ЛУКОМОРЬЕ», Птицеферма ООО «Агрокомплекс Самсон», Международная сеть центров ментальной арифметики «SmartyKids», Туристическое агентство «Здрав Tour», ООО «Салехардский комбинат», Мужской магазин «Men's Look store», Анти-кинотеатр «ЭХО» и др.

Конкурс проводится в целях: определения предприятий, отвечающих наилучшим стандартам качества продукции и обслуживания Клиентов, применяющих современные технологии и эффективные формы и методы коммуникации с потребителями в сфере торговли; постоянно повышающих культуру обслуживания населения; обеспечивающих положительную динамику роста оборота розничной торговли; уплату налоговых платежей; повышение профессионального уровня работников, улучшающих условия и обеспечивающих охрану труда, повышающих производительность труда, отличающихся межрегиональным взаимодействием, способствующих развитию конкуренции на потребительском рынке Тюменской области.

Итоги Конкурса это показатель ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия горожан потребителей. В обработке анкет и заявок от участников, а также анализе деятельности самого предприятия будут активно задействованы непосредственные потребители (через интернет-голосование в социальных сетях, участие в экскурсиях на предприятия или оценка тайного покупателя), лидеры общественных предпринимательских объединений регионов, «тайные покупатели», а также органы исполнительной власти (в вопросе «чистоплотности» исполнения предприятиями обязательств перед государством). Данный проект уже был успешно реализован в 12 городах России: дважды в Сургуте и Тюмени, трижды в Нижневартовске, а также впервые Премию провели в Нефтеюганске, Салехарде, Мегионе, Екатеринбурге, Новом Уренгое. Общее количество участников за 4 года работы Регионального проекта «Лидер доверия потребителей» – 1000 предпринимателей, обладатели Премии и наград «Лидер доверия» в заслуженной номинации.

Алексей Голубовский, генеральный директор ООО РКЦ «Кворум Сити»: «Региональный конкурс» Лидер доверия потребителей проводится в ЯНАО уже в 3-й раз, за это время в Конкурсе приняли участия 450 представителей малого и среднего бизнеса. Народная премия года проходила в ЯНАО в Салехарде и в Новом Уренгое, а также на территории ХМАО и в городе Тюмени. С 2016 года в рамках межрегионального сотрудничества и обменом опыта других Субъектах организационный комитет совместно с общественными комитетами расширили свою географию регионального конкурса до масштабов всей Тюменской области, в ближайшей перспективе мы планируем поработать в центральной России. В декабре прошлого года Конкурс состоялся в ЯНАО – в Новом Уренгое и Салехарде. В начале года организационный комитет запустил проектную работу по проведению Конкурса параллельно в двух городах – Ноябрьске и Чебоксарах».

Торжественная церемония награждения всех участников пройдет 28 февраля (пятница) 2020 года с 15:00 до 19:00 по адресу: г. Ноябрьск, ул. Советская д. 79, МАУК ГДКиК «Русь», фуршетный зал церемоний. Номинанты будут отмечены фирменными наградными элементами, цветочными композициями и дипломами каждый в своей номинации победителя. А также нагрудным знаком отличия. Все участники будут иметь возможность принять участие в «Выставке достижений».

В преддверии церемонии награждения в 28 февраля (пятница) 2020 года в 14.00 состоится «Выставка достижений». В секторе B2B участники могут пообщаться с коллегами-предпринимателями и сфотографироваться в стилизованной фотозоне Регионального конкура «Лидер доверия потребителей».

Мероприятие широко освещается в СМИ. Информация о проведении конкурса представлена на разных интернет-ресурсах, в печатных изданиях, социальных сетях, корпоративных СМИ и ТВ-каналах.

Подробная информация о Премии по ссылке: https://www.lider-doveria.ru/

По всем вопросам об участии можно обратиться к кураторам проекта:

- Алексей Голубовский, руководитель проекта, e-mail: biznes-centr80@mail.ru, тел.: 8-902-855-44-91;

Информационное сопровождение дирекция НП «ТДК» - Екатерина Бисимбеева, +7 (3452) 521-449, 8-922-046-71-68, e-mail: nptdk@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В музее Тарко-Сале открыли выставку в честь воинов-афганцев
Ямальское предприятие признано лучшим продуктом на международном уровне
Салехардцы выберут 20 названий для новых улиц в микрорайоне Обдорский
Лучшим предприятиям Ноябрьска вручат премию «Лидер доверия потребителей – 2020» в ЯНАО
Тазовский рыбзавод празднует 90-летний юбилей
Жительница Салехарда за 25 тысяч рублей согласилась на брак с иностранцем
Три новых детсада в Пуровском районе ликвидируют очередь
В Губкинском оштрафовали владельца магазина, завышающего цены
В Ханымее за безопасностью жителей следит техника
«Елка желаний» исполнила мечту особой девочки из Ноябрьска
Тазовчанин, вывернувший руку полицейскому, предстанет перед судом
На Ямале обсудили продвижение местной продукции через крупные торговые сети
В коррекционной школе Ноябрьска откроют мастерские
В Газ-Сале готовят «паспорта семей», желающих уехать из села
В Ноябрьске осудили двоих молодых наркосбытчиков