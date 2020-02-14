2020-02-14T13:50:58+03:00
Общество

Тазовский рыбзавод празднует 90-летний юбилей

На торжественной церемонии работникам вручили ведомственные награды
Анна Полякова
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Тазовский рыбзавод празднует юбилей Фото: yanao.ruТазовский рыбзавод празднует юбилей Фото: yanao.ru
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Работники рыбной отрасли Тазовского района отмечают 90 лет со дня образования рыбопромыслового участка, на базе которого был образован Тазовский рыбозавод. Сегодня его правопреемник предприятие «Тазагрорыбпром».

Как отметил куратор отрасли, первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников, тазовские рыбодобытчики трудятся на промыслах целыми семьями. Мастерство, опыт и любовь к своему делу передаются из поколения в поколение. На торжественной церемонии работникам «Тазагрорыбпрома» были вручены ведомственные награды.

Ежегодно на территории Тазовского района добывается около трёх тысяч тонн рыбы – треть от общего годового объёма рыбодобычи в округе. 70% тазовских уловов составляют сиговые виды рыб – чир, пелядь, сиг и знаменитая ряпушка, на которую приходится более одной тысячи тонн улова.

Промышленный вылов в Тазовском районе на 80 рыболовных участках ведут около 20 организаций различных форм собственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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