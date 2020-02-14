14 Февр. 2020 2020-02-14T13:25:04+03:00

Жительница Салехарда за 25 тысяч рублей согласилась на брак с иностранцем Фото: pixabay.com

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Суд признал брак между жительницей Салехарда и гражданином Республики Азербайджан недействительным и носил фиктивный характер, без намерения создания семьи. Выяснилось, что молодожены как до так и после заключения брака вместе не проживали, совместно нажитого имущества и детей не имели, общее хозяйство не вели.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, брак между ними был необходим иностранцу для законного нахождения на территории России. Еще с 2016 года он должен был покинуть российское государство. За оказанную услугу мужчина передал вознаграждение в размере 25 000 рублей.

На основании доказательств, представленных прокуратурой, суд признал брак недействительным и аннулировал запись в акте гражданского состояния.

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ИСТОЧНИК KP.RU