2020-02-14T13:07:21+03:00
Общество

Три новых детсада в Пуровском районе ликвидируют очередь

Устройства в садики ждут 500 малышей
Анна Полякова
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Три новых детсада в Пуровском районе ликвидируют очередь Фото: Администрация Пуровского районаТри новых детсада в Пуровском районе ликвидируют очередь Фото: Администрация Пуровского района
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Три новых учреждения в Пуровском районе ликвидируют очередь в детсады Тарко-Сале и Пурпе. Сейчас в муниципалитете работают 18 детский садов, однако очередь для детей младше трёх лет до сих пор есть.

Самые большие в районе очереди именно в Тарко-Сале и Пурпе. Устройства в детсад здесь ждут порядка 400 и 100 малышей соответственно. Проблему помогут решить три новых детсада в этих населённых пунктах. На основе соглашений о муниципально-частном партнерстве в Тарко-Сале возводят два детсада на улицах Строителей и Сеноманской, и один детсад в Пурпе. Каждый из них рассчитан на 240 детей.

Строительство планируют завершить в конце года, что позволит выполнить поручение президента и обеспечить доступность дошкольного образования на территории района для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

Пока проблема дефицита мест в дошкольных учреждениях остается актуальной. В связи с этим губернатор Ямала озвучил новые меры поддержки для детей, посещающих частные детсады.

С первого января для устранения очередей в ясли ввели специальную компенсацию родителям, которые вынуждены водить детей в частные сады. Сертификат в размере 10 тысяч рублей предполагается выплачивать на каждого ребёнка.

За счёт сертификата предприниматели смогут организовать питание, оплатить коммунальные и прочие расходы. В среднем, содержание одного ребёнка в частном детском саду обходится на Ямале в сумму от 11 до 15 тысяч рублей. Сертификат дошкольника значительно облегчит родителям финансовую нагрузку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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