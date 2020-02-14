2020-02-14T12:42:29+03:00
Происшествия

В Губкинском оштрафовали владельца магазина, завышающего цены

Предпринимателю пришлось раскошелиться на 50 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Губкинском оштрафовали владельца магазина, завышающего цены Фото: правительство ЯНАОВ Губкинском оштрафовали владельца магазина, завышающего цены Фото: правительство ЯНАО
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В магазине Губкинского прокуратура выявила завышение цен. Ведомство проверило соблюдение требований федерального законодательства в деятельности ИП при ценообразовании на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Выяснилось, что владелец торговой точки превышает предельно допустимые надбавки на кефир, творог, яйца, рис, гречу, сахар, масло подсолнечное в размере от 2 до 58 процентов.

На предпринимателя завели административное дело. Постановлением департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса виновный привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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