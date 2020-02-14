2020-02-14T11:58:39+03:00
Общество

В Ханымее за безопасностью жителей следит техника

В парке появился бесплатный Wi-Fi
Анна Полякова
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В Ханымее за безопасностью жителей следит техника Фото: puradm.ruВ Ханымее за безопасностью жителей следит техника Фото: puradm.ru
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В Ханымее Пуровского района за безопасностью жителей теперь следит техника. На улицах, в парках и скверах установили 24 камеры видеонаблюдения. Они объединены в одну систему, которая контролирует обстановку, своевременно выявляет правонарушителей.

Камеры, в том числе и с функцией распознавания лиц, установлены в местах массового скопления людей. Современная техника не боится перепадов температуры и осадков. В дополнение к видеонаблюдению в посёлке планируют установить систему оповещения, которую испытают 9 мая.

На въезде в посёлок скоро появится камера с фотовидеофиксацией, способной даже в сумерках и ночью распознавать номера и марки машин. Она войдёт в систему «Безопасный город», благодаря которой в посёлке за последние полгода раскрыто три правонарушения.

Новые технологии пришли и в Центральный парк. Здесь теперь можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi, чтобы всегда оставаться на связи, сообщает администрация Пуровского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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