В Ханымее за безопасностью жителей следит техника
В Ханымее Пуровского района за безопасностью жителей теперь следит техника. На улицах, в парках и скверах установили 24 камеры видеонаблюдения. Они объединены в одну систему, которая контролирует обстановку, своевременно выявляет правонарушителей.
Камеры, в том числе и с функцией распознавания лиц, установлены в местах массового скопления людей. Современная техника не боится перепадов температуры и осадков. В дополнение к видеонаблюдению в посёлке планируют установить систему оповещения, которую испытают 9 мая.
На въезде в посёлок скоро появится камера с фотовидеофиксацией, способной даже в сумерках и ночью распознавать номера и марки машин. Она войдёт в систему «Безопасный город», благодаря которой в посёлке за последние полгода раскрыто три правонарушения.
Новые технологии пришли и в Центральный парк. Здесь теперь можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi, чтобы всегда оставаться на связи, сообщает администрация Пуровского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU