2020-02-14T11:49:23+03:00
Общество

«Елка желаний» исполнила мечту особой девочки из Ноябрьска

Алена Комикова давно хотела покататься на оленях
Анна Полякова
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«Елка желаний» исполнила мечту особой девочки из Ноябрьска Фото: Администрация Ноябрьска«Елка желаний» исполнила мечту особой девочки из Ноябрьска Фото: Администрация Ноябрьска
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов совместно с главой Ноябрьска Алексеем Романовым осуществили мечту девочки с ограниченными возможностями здоровья. Юная горожанка стала участницей акции «Елка желаний», которая проходила в рамках всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной».

Однажды на уроке краеведения Алена Комикова нарисовала северных оленей, с тех пор её заветным желанием было увидеть этих прекрасных животных и покататься на упряжке.

«Эмоции Алёны от поездки очень трогают. Девочка растёт в многодетной семье - Комиковы воспитывают пятерых детей. У Алёны доброе сердце, она во всём помогает маме, очень любит животных. Здорово, что удалось порадовать ещё одного ребёнка», - отметил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Дмитрий Артюхов.

Губернатор поблагодарил организаторов «Ёлки желаний» проекта «Мечтай со мной» за идею дарить чудо не только в праздничные дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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